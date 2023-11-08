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GSL001207
GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, ПЛАТИНА
GSL001207

GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, ПЛАТИНА

Референс: GSL001207
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет платина) трёхместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Серый
Ширина 225 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Область применения residential
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок титан platinum
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевое
Количество постов 3-постовая
Направление установки вертикальная ориентация
Способ монтажа с винтовыми зажимами
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812086758.2822.471.16 см. 44г.
BB1
25шт.536064812086705.839.48.9 см. 301г.
CAR
320шт.6360648120867740.419.614 см. 1.389кг.
P12
41680шт.7360648120867412080110 см. 74.74кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 225 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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