Стяжка кабельная нейлоновая 200х2.5 Белая (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
Стяжка кабельная нейлоновая 200х2.5 Белая (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
Референс: IMT20025W
Кабельная стяжка Systeme Electric серии MultiSet в белом цвете предназначена для соединения кабелей и поводов в жгуты и их крепления к элементам строительных конструкций и кабельных лотков. - Широко применяются для организации кабельных трасс в щитовом оборудовании. - Температура эксплуатации: -40…+85°С - поставляется упаковками по 100 штук в пакете с ЗИП-замком и имеет длину 200 мм и ширину 2,5 мм. - Подходят для использования внутри помещений.
Спецификация
Технические характеристики
EC000046 Стяжка кабельная (хомут стяжной)
Цвет Белый
Модель/исполнение С внутр. зубчатым зацеплением
Не содержит (без) галогенов Да
Длина ленты 200 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409128053
|28
|9.5
|0.7
|см.
|0.06
|кг.
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