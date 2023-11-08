Продукты
IMT20120BE
Кабель-канал MultiSet 20x12, 2м Кремовый
IMT20120BE
IMT20120BE
IMT20120BE
IMT20120BE
IMT20120BE
IMT20120BE
IMT20120BE

Кабель-канал MultiSet 20x12, 2м Кремовый

Референс: IMT20120BE
Линейка MultiSet

Арочный кабель-канал Systeme Electric серии MultiSet в кремовом цвете предназначен для открытой прокладки силовых и слаботочных кабелей в помещении. - поставляется штуками длиной по 2 метра и имеют размеры 20х12 мм. - Температура монтажа: -5…+60°С. - Температура эксплуатации: -25…+60°С. - Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. - Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Blanca. - Не поддерживает горение, что подтверждено пожарным сертификатом.

Спецификация
Технические характеристики
EC000059 Кабель-канал монтажный (магистральный)
Цвет Бежевый
Ширина 20 мм
Не содержит (без) галогенов Нет
Высота 12 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091491881.22200 см. 0.165кг.
CAR
330шт.146804091491857.511.5204 см. 5.32кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01710_23
Формат PDF
Размер 1.4 MB
Срок действия: 28/07/2023 - 27/07/2028
ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01710_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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