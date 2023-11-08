Кабель-канал MultiSet 20x12, 2м Антрацит
Кабель-канал MultiSet 20x12, 2м Антрацит
Референс: IMT20120BK
Арочный кабель-канал Systeme Electric серии MultiSet в цвете антрацит предназначен для открытой прокладки силовых и слаботочных кабелей в помещении. - поставляется штуками длиной по 2 метра и имеют размеры 20х12 мм. - Температура монтажа: -5…+60°С. - Температура эксплуатации: -25…+60°С. - Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. - Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Blanca. - Не поддерживает горение, что подтверждено пожарным сертификатом.
Спецификация
Технические характеристики
EC000059 Кабель-канал монтажный (магистральный)
Цвет Антрацит
Ширина 20 мм
Не содержит (без) галогенов Нет
Высота 12 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409149201
|1.2
|2
|200
|см.
|0.165
|кг.
CAR
|3
|—
|30
|шт.
|14680409149208
|7.5
|11.5
|204
|см.
|5.32
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01710_23ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01710_23
Формат PDF
Размер 1.4 MB
Срок действия: 28/07/2023 - 27/07/2028
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