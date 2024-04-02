Продукты
IMT30130GY
Кабель-канал MultiSet 30x13, 2м Серый
IMT30130GY
IMT30130GY
IMT30130GY

Кабель-канал MultiSet 30x13, 2м Серый

Референс: IMT30130GY
Линейка MultiSet

Арочный кабель-канал Systeme Electric серии MultiSet в сером цвете предназначен для открытой прокладки силовых и слаботочных кабелей в помещении. - поставляется штуками длиной по 2 метра и имеют размеры 20х12 мм. - Можно использовать для открытой прокладки по полу, максимальная нагрузка до 100 кг. - Температура монтажа: -5…+60°С. - Температура эксплуатации: -5…+60°С - Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. - Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Blanca. - Не поддерживает горение, что подтверждено пожарным сертификатом.

Спецификация
Технические характеристики
EC000059 Кабель-канал монтажный (магистральный)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040914923232001.3 см. 0.335кг.
CAR
320шт.1468040914923911.52047.5 см. 7.07кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 02/04/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
С-ТР РФ-ПБ/С-ТР ЕАЭС-ПБ ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01710_23
Формат PDF
Размер 1.4 MB
Срок действия: 28/07/2023 - 27/07/2028
ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01710_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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