MultiSet Заглушка для кабель-канала 20х12 Кремовый

Заглушка для арочных кабель-каналов Systeme Electric серии MultiSet в кремовом цвете предназначена для закрытия кабельного канала с торца. Поставляются упаковками по 2 штуки. Подходят для кабель-канала 20х12 мм. Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Бланка.