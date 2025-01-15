MultiSet Соединитель для кабель-канала 20х12 Кремовый
MultiSet Соединитель для кабель-канала 20х12 Кремовый
Референс: IMT20126BE
Соединитель для арочных кабель-каналов Systeme Electric серии MultiSet в кремовом цвете предназначен для соединения кабель-каналов по длине.. Поставляются упаковками по 2 штуки. Подходят для кабель-канала 20х12 мм. Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Бланка.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409175996
|1.3
|1.2
|2.3
|см.
|0.001
|кг.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|4680409176009
|3
|20
|25
|см.
|0.01
|кг.
CAR
|3
|—
|200
|шт.
|14680409175993
|20
|20
|20
|см.
|0.25
|кг.
P12
|4
|—
|6400
|шт.
|—
|120
|80
|112
|см.
|26
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 93.87 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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