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IMT30076B
Стяжка кабельная нейлоновая 300х7.6 Чёрная (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК
IMT30076B
IMT30076B
IMT30076B
IMT30076B

Стяжка кабельная нейлоновая 300х7.6 Чёрная (100шт) в пакете с замком ЗИП-ЛОК

Референс: IMT30076B
Линейка MultiSet

Кабельная стяжка Systeme Electric серии MultiSet в черном цвете предназначена для соединения кабелей и поводов в жгуты и их крепления к элементам строительных конструкций и кабельных лотков. - Широко применяются для организации кабельных трасс в щитовом оборудовании. - Температура эксплуатации: -40…+85°С - поставляется упаковками по 100 штук в пакете с ЗИП-замком и имеет длину 300 мм и ширину 7,6 мм. - Устойчивы к УФ-излучению и подходят для использования на открытых площадках.

Спецификация
Технические характеристики
EC000046 Стяжка кабельная (хомут стяжной)
Цвет Черный
Модель/исполнение С внутр. зубчатым зацеплением
Не содержит (без) галогенов Да
Длина ленты 300 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040912818344164 см. 0.374кг.
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