MultiSet Угол внешний для кабель-канала 30х13 Антрацит
MultiSet Угол внешний для кабель-канала 30х13 Антрацит
Референс: IMT30132BK
Внешний угол для арочных кабель-каналов Systeme Electric серии MultiSet в цвете антрацит предназначен для организации проворотов и ответвлений при открытой прокладке кабелей. Поставляются упаковками по 2 штуки. Подходят для кабель-канала 30х13 мм. Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Бланка.
Спецификация
Технические характеристики
EC000863 Угол внешний для монтажного кабель-канала
Подходит для обеспеч. целостности цепи (огнестойкость) Нет
Материал Пластик
Защитное покрытие поверхности Необработанная
Цвет Антрацит
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Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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