Продукты
IMT30134BE
MultiSet Тройник для кабель-канала 30х13 Кремовый
IMT30134BE

MultiSet Тройник для кабель-канала 30х13 Кремовый

Референс: IMT30134BE
Серия MultiSet

Тройник для арочных кабель-каналов Systeme Electric серии MultiSet в кремовом цвете предназначен для организации проворотов и ответвлений при открытой прокладке кабелей. Поставляются упаковками по 2 штуки. Подходят для кабель-канала 30х13 мм. Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Бланка.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091763131.45.17 см. 0.007кг.
BB1
220шт.468040917632032535 см. 0.132кг.
CAR
3200шт.1468040917631026.739.825.1 см. 1.705кг.
P12
46400шт.12080112 см. 66кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 93.87 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина