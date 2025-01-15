Продукты
IMT30136BE
MultiSet Соединитель для кабель-канала 30х13 Кремовый
IMT30136BE

MultiSet Соединитель для кабель-канала 30х13 Кремовый

Референс: IMT30136BE
Серия MultiSet

Соединитель для арочных кабель-каналов Systeme Electric серии MultiSet в кремовом цвете предназначен для соединения кабель-каналов по длине. Поставляются упаковками по 2 штуки. Подходят для кабель-канала 30х13 мм. Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Бланка.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091764741.41.53.1 см. 0.001кг.
BB1
220шт.468040917648132535 см. 0.023кг.
CAR
3200шт.14680409176471202020 см. 0.35кг.
P12
46400шт.12080112 см. 31кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 93.87 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина