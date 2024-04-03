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IMT352981
MultiBox Коробка распределительная IP66 100х100х50 Черная DIY (со стикером)
IMT352981

MultiBox Коробка распределительная IP66 100х100х50 Черная DIY (со стикером)

Референс: IMT352981
Линейка MultiBox

Коробка распределительная IP66. Внутренний размер - 100х100х50. Цвет - чёрный. Выполнена по технологии двухкомпонентного литья. Для ввода кабелей и труб имеет на каждой боковой стороне по 3 мембраны Ø20 мм (всего 12), которые надежно обхватывают кабель/трубу, плюс 2 ввода на дне коробки. Коробка предназначена для монтажа пристреливанием, например, при помощи газового пистолета. Крепежные отверстия имеют колодцы под ствол Ø11 мм.Огнестойкость-650°С.На дно наклеена этикетка для розничной продажи.

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Каталог

Каталог электроустановочных изделий 2024

Дата документа: 03/04/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB

Каталог электроустановочных изделий 2024

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IMT351981
 
MultiBox Коробка распределительная IP66 100х100х50 Серая DIY (со стикером)