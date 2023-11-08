W59 4-постовая РАМКА, МАТОВЫЙ ХРОМ
W59 4-постовая РАМКА, МАТОВЫЙ ХРОМ
Референс: KD-4-58
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет матовый хром) четырёхместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Серый
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 298 мм
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Оттенок цвета накладки матовый хром
Серия продукта W59
Дополнительные характеристики
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 4-постовая
Тип покрытия окрашенный
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050339003
|29.8
|8.5
|0.9
|см.
|41
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|4690201018254
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|752
|г.
CAR
|3
|—
|90
|шт.
|14690201018251
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|5.7
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|109
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 298 мм
Вес 0.0383 кг
Ширина 85 мм
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