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MDK10308
MultiDesk Коробка монтажная для бетонных полов для люка на 8 модулей СТАЛЬ
MDK10308

MultiDesk Коробка монтажная для бетонных полов для люка на 8 модулей СТАЛЬ

Референс: MDK10308
Серия MultiDesk

MultiDesk Коробка предназначена для установки лючка MDK10108 в бетонный пол. Выполнена из нержавеющей стали. Имеет выбиваемые заглушки Ø26 мм для ввода труб.  Габариты: 173x147x84 мм.

3 960  
Спецификация
Технические характеристики
EC000024 Монтажная коробка/люк для установки в пол
Ширина (встраив. размер) 156
Мин. глубина встраивания 84
Глубина выемки в полу 84
Подходит для влажной уборки Нет
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040922621615.710.319.3 см. 0.471кг.
CAR
320шт.33.550.540.1 см. 10.246кг.
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Дата документа: 14/07/2025
Формат PDF
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Раздел каталога лючки напольные MultiDesk
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Листовка лючки однопостовые MultiDesk
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Размер 919.1 kB
Руководство по эксплуатации Лючки многопост MultiDesk
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