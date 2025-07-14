MultiDesk Коробка монтажная для бетонных полов для люка на 8 модулей СТАЛЬ
MultiDesk Коробка монтажная для бетонных полов для люка на 8 модулей СТАЛЬ
Референс: MDK10308
MultiDesk Коробка предназначена для установки лючка MDK10108 в бетонный пол. Выполнена из нержавеющей стали. Имеет выбиваемые заглушки Ø26 мм для ввода труб. Габариты: 173x147x84 мм.
3 960
Спецификация
Технические характеристики
EC000024 Монтажная коробка/люк для установки в пол
Ширина (встраив. размер) 156
Мин. глубина встраивания 84
Глубина выемки в полу 84
Подходит для влажной уборки Нет
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409226216
|15.7
|10.3
|19.3
|см.
|0.471
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|—
|33.5
|50.5
|40.1
|см.
|10.246
|кг.
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