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MDK10316
MultiDesk Коробка монтажная для бетонных полов для люка на 16/24 модуля СТАЛЬ
MDK10316

MultiDesk Коробка монтажная для бетонных полов для люка на 16/24 модуля СТАЛЬ

Референс: MDK10316
Серия MultiDesk

MultiDesk Коробка предназначена для установки лючков MDK10116/MDK10124  в бетонный пол. Выполнена из нержавеющей стали. Имеет выбиваемые заглушки Ø26 мм для ввода труб. Габариты: 328х225х110 мм.

5 580  
Спецификация
Технические характеристики
EC000024 Монтажная коробка/люк для установки в пол
Ширина (встраив. размер) 315
Мин. глубина встраивания 110
Глубина выемки в полу 110
Подходит для влажной уборки Нет
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040922613136.523.512 см. 1.16кг.
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Раздел каталога лючки напольные MultiDesk
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