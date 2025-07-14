MultiDesk Коробка монтажная для бетонных полов для люка на 16/24 модуля СТАЛЬ
MultiDesk Коробка монтажная для бетонных полов для люка на 16/24 модуля СТАЛЬ
Референс: MDK10316
MultiDesk Коробка предназначена для установки лючков MDK10116/MDK10124 в бетонный пол. Выполнена из нержавеющей стали. Имеет выбиваемые заглушки Ø26 мм для ввода труб. Габариты: 328х225х110 мм.
5 580
Спецификация
Технические характеристики
EC000024 Монтажная коробка/люк для установки в пол
Ширина (встраив. размер) 315
Мин. глубина встраивания 110
Глубина выемки в полу 110
Подходит для влажной уборки Нет
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409226131
|36.5
|23.5
|12
|см.
|1.16
|кг.
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