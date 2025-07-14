MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой для бетонных полов ЧЁРНЫЙ матовый, тип MDK20
MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой для бетонных полов ЧЁРНЫЙ матовый, тип MDK20
Референс: MDK20202MBC
MultiDesk Лючок предназначен для установки в бетонный пол вровень с его поверхностью. Монтажная коробка идёт в комплекте с лючком. Конструкция коробки позволяет соединять лючки в группы без зазоров. В лючок можно установить до 2 модулей (1 пост) ЭУИ стандарта 45 мм, например, модульные ЭУИ W45. Лючок выполнен из цинкового сплава и имеет степень пылевлагозащиты IP44 и механическую стойкость IK09. Крышка лючка открывается на 180 градусов для удобства подключения к розеткам. Поставляется без ЭУИ.
8 160
Спецификация
Технические характеристики
EC000024 Монтажная коробка/люк для установки в пол
Подходит для установки в двойной пол Нет
Ширина (встраив. размер) 90
Тип крышки Квадратный (-ая,-ое)
Мин. глубина встраивания 59
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409235591
|10.5
|10.5
|8
|см.
|0.304
|кг.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|14680409235598
|54.5
|44
|26
|см.
|18.74
|кг.
P12
|4
|—
|720
|шт.
|—
|120
|80
|112
|см.
|254
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/07/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
Каталог
Раздел каталога лючки напольные MultiDesk
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 1.74 MB
Раздел каталога лючки напольные MultiDesk
Техническая документация
Руководство по эксплуатации лючки 1 пост MultiDesk
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 875.93 kB
Руководство по эксплуатации лючки 1 пост MultiDesk
Техническая документация
Листовка лючки однопостовые MultiDesk
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 1.34 MB
Листовка лючки однопостовые MultiDesk
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты