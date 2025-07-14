Продукты
MDK20202MBC
MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой для бетонных полов ЧЁРНЫЙ матовый, тип MDK20
MDK20202MBC
MDK20202MBC

MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой для бетонных полов ЧЁРНЫЙ матовый, тип MDK20

Референс: MDK20202MBC
Серия MultiDesk

MultiDesk Лючок предназначен для установки в бетонный пол вровень с его поверхностью. Монтажная коробка идёт в комплекте с лючком. Конструкция коробки позволяет соединять лючки в группы без зазоров. В лючок можно установить до 2 модулей (1 пост) ЭУИ стандарта 45 мм, например, модульные ЭУИ W45. Лючок выполнен из цинкового сплава и имеет степень пылевлагозащиты IP44 и механическую стойкость IK09. Крышка лючка открывается на 180 градусов для удобства подключения к розеткам. Поставляется без ЭУИ.

Спецификация
Технические характеристики
EC000024 Монтажная коробка/люк для установки в пол
Подходит для установки в двойной пол Нет
Ширина (встраив. размер) 90
Тип крышки Квадратный (-ая,-ое)
Мин. глубина встраивания 59
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040923559110.510.58 см. 0.304кг.
CAR
360шт.1468040923559854.54426 см. 18.74кг.
P12
4720шт.12080112 см. 254кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/07/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
Каталог
Раздел каталога лючки напольные MultiDesk
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 1.74 MB
Раздел каталога лючки напольные MultiDesk
Техническая документация
Руководство по эксплуатации лючки 1 пост MultiDesk
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 875.93 kB
Руководство по эксплуатации лючки 1 пост MultiDesk
Техническая документация
Листовка лючки однопостовые MultiDesk
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 1.34 MB
Листовка лючки однопостовые MultiDesk
Совместимые продукты
RIN-144K5E-B
 
W45 РОЗЕТКА компьютерная 1хRJ45 кат. 5е UTP, 2 модуля (45х45 мм) БЕЛАЯ
RIN-145-B
 
W45 Плата лицевая для 1xKeystone, 1 модуль (45х22.5 мм) БЕЛАЯ
RN16-113-K
 
W45 РОЗЕТКА модульная 2К+З, 16 А/250 В с защитными шторками, винт. зажимы, 45х45мм КРАСНАЯ
RIN-144T-B
 
W45 РОЗЕТКА телефонная 1хRJ11 кат. 3, 2 модуля (45х45 мм) БЕЛАЯ
RIN-145K5E-B
 
W45 РОЗЕТКА компьютерная 1хRJ45 кат. 5е UTP, 1 модуль (45х22.5 мм) БЕЛАЯ
RN16-113-B
 
W45 РОЗЕТКА модульная 2К+З, 16 А/250 В с защитными шторками, винт. зажимы, 45х45мм БЕЛАЯ
MDK20102MBA
 
MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой для стены, фальшпола, стола ЧЁРНЫЙ матовый, ти
MDK21202MBC
 
MultiDesk Лючок с розеткой 2К+З, 16А/250В, IP44 с монтажной коробкой для бетонных полов Чёрный матов
RIN-144-B
 
W45 Плата лицевая для 1xKeystone, 2 модуля (45х45 мм) БЕЛАЯ
