MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой для бетонных полов ЧЁРНЫЙ матовый, тип MDK20

MultiDesk Лючок предназначен для установки в бетонный пол вровень с его поверхностью. Монтажная коробка идёт в комплекте с лючком. Конструкция коробки позволяет соединять лючки в группы без зазоров. В лючок можно установить до 2 модулей (1 пост) ЭУИ стандарта 45 мм, например, модульные ЭУИ W45. Лючок выполнен из цинкового сплава и имеет степень пылевлагозащиты IP44 и механическую стойкость IK09. Крышка лючка открывается на 180 градусов для удобства подключения к розеткам. Поставляется без ЭУИ.