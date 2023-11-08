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RN16-113-B
РОЗЕТКА "В45" С/У С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН. (250В,16А, ЗАЩ.ШТОРКИ) БЕЛ. БЕЛЫЙ
RN16-113-B
RN16-113-B
RN16-113-B
RN16-113-B

РОЗЕТКА "В45" С/У С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН. (250В,16А, ЗАЩ.ШТОРКИ) БЕЛ. БЕЛЫЙ

Референс: RN16-113-B
Линейка W45

РОЗЕТКА "В45" С/У С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН. (250В,16А, ЗАЩ.ШТОРКИ) БЕЛ. БЕЛЫЙ

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Настенный кабель-канал
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия W45
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия механизм в сборе
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия глянцевое
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503323014.54.54 см. 39г.
P12
43600шт.12080101.4 см. 186кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии W45
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 196.68 kB
Розетки серии W45
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00078_21
Формат PDF
Размер 560.62 kB
Срок действия: 17/05/2021 - 16/05/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00078_21
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