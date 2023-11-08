РОЗЕТКА "В45" С/У С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН. (250В,16А, ЗАЩ.ШТОРКИ) БЕЛ. БЕЛЫЙ
РОЗЕТКА "В45" С/У С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН. (250В,16А, ЗАЩ.ШТОРКИ) БЕЛ. БЕЛЫЙ
Референс: RN16-113-B
РОЗЕТКА "В45" С/У С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН. (250В,16А, ЗАЩ.ШТОРКИ) БЕЛ. БЕЛЫЙ
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Настенный кабель-канал
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия W45
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия механизм в сборе
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия глянцевое
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050332301
|4.5
|4.5
|4
|см.
|39
|г.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|186
|кг.
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00078_21ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00078_21
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Размер 560.62 kB
Срок действия: 17/05/2021 - 16/05/2026
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