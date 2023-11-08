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VN5U-242-BE
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В45 СУ 2КЛ.ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
VN5U-242-BE

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В45 СУ 2КЛ.ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010

Референс: VN5U-242-BE
Линейка W45

Выключатель двухклавишный W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (скрытой установки, цвет белый RAL9003) подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Устанавливается в кабель-канал. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. - Монтаж без суппортов в систему OptiLine45.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения управлене освещением
Сегмент рынка рынок жилья
Серия W45 W45
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Описание полюсов 1P
Длина зачистки проводов 9 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма
Тип контактов 2 Н.О.
Номинальный ток 10 AX в 250 В Переменный ток
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Степень защиты ip IP20
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010105794.54.53.5 см. 32г.
BB1
215шт.469020101883423.219.58.9 см. 582г.
P12
42700шт.12080101.4 см. 132кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии W45
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 241.93 kB
Выключатели и переключатели серии W45
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00079_21
Формат PDF
Размер 558.02 kB
Срок действия: 17/05/2021 - 16/05/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00079_21
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