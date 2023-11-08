Лиц.плата W45 2мод 1xKeystone RAL9010
Лиц.плата W45 2мод 1xKeystone RAL9010
Референс: RIN-144-BE
Лицевая плата двухмодульная W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (цвет белый RAL9010) для одного разъёма Keystone RJ45.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Способ монтажа Настенный кабель-канал
Тип комплектации Центральная плата (накладка)
Цвет Белый
Не содержит (без) галогенов Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья
Область применения связь
Серия W45 W45
Цветовой оттенок Белый Белый
Тип продукта адаптер
Дополнительные характеристики
Материал термопласт: крышка
Монтаж электропроводки Скрытый
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201010906
|4.5
|4.5
|2.15
|см.
|9
|г.
CAR
|3
|—
|50
|шт.
|14690201010903
|40.4
|24.2
|14
|см.
|1.9
|кг.
P12
|4
|—
|3500
|шт.
|—
|120
|80
|113
|см.
|64
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 21.5 мм
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик