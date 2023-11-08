Продукты
RIN-144-B
Лиц.плата W45 2мод 1xKeystone RAL9003
RIN-144-B
RIN-144-B
RIN-144-B
RIN-144-B

Лиц.плата W45 2мод 1xKeystone RAL9003

Референс: RIN-144-B
Линейка W45

Лицевая плата двухмодульная W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (цвет белый RAL9003) для одного разъёма Keystone RJ45.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Центральная плата (накладка)
Цвет Белый
Не содержит (без) галогенов Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия W45
Цветовой оттенок Белый Белый
Тип продукта адаптер
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 21.5 мм
Монтаж электропроводки Скрытый
Количество постов 1-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503354184.54.52.15 см. 9г.
CAR
350шт.2460705033541240.424.214 см. 1.9кг.
P12
43500шт.12080113 см. 64кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 21.5 мм
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
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Тип документа
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Формат PDF
Размер 62.72 MB
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