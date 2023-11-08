Продукты
RIN-144K5E-B
РОЗЕТКА ИНФОРМАЦИОННАЯ "В45" С/У КАТ.5Е ДЛЯ КАБ.КАН. БЕЛЫЙ
RIN-144K5E-B
RIN-144K5E-B
RIN-144K5E-B
RIN-144K5E-B

РОЗЕТКА ИНФОРМАЦИОННАЯ "В45" С/У КАТ.5Е ДЛЯ КАБ.КАН. БЕЛЫЙ

Референс: RIN-144K5E-B
Линейка W45

РОЗЕТКА ИНФОРМАЦИОННАЯ "В45" С/У КАТ.5Е ДЛЯ КАБ.КАН. БЕЛЫЙ

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации В сборе с корпусом
Цвет Белый
Номер цвета RAL 9003
Способ подключения Разъем под прокол
Основные характеристики
Область применения связь
Серия W45 W45
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта компьютерная розетка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): моноблок
Тип разъема keystone
Монтаж устройства утопленный
Количество контактов 8
Условия эксплуатации
Стандарты IEEE1394c
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503346264.54.53.3 см. 17г.
BB1
225шт.469020101873523.219.58.9 см. 528г.
CAR
350шт.2460705033462040.424.210.6 см. 1.242кг.
P12
44500шт.12080110.4 см. 130кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии W45
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 217.4 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии W45
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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