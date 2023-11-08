РОЗЕТКА ИНФОРМАЦИОННАЯ "В45" С/У КАТ.5Е ДЛЯ КАБ.КАН. БЕЛЫЙ
РОЗЕТКА ИНФОРМАЦИОННАЯ "В45" С/У КАТ.5Е ДЛЯ КАБ.КАН. БЕЛЫЙ
Референс: RIN-144K5E-B
РОЗЕТКА ИНФОРМАЦИОННАЯ "В45" С/У КАТ.5Е ДЛЯ КАБ.КАН. БЕЛЫЙ
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации В сборе с корпусом
Цвет Белый
Номер цвета RAL 9003
Способ подключения Разъем под прокол
Основные характеристики
Область применения связь
Серия W45 W45
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта компьютерная розетка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): моноблок
Тип разъема keystone
Монтаж устройства утопленный
Количество контактов 8
Условия эксплуатации
Стандарты IEEE1394c
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050334626
|4.5
|4.5
|3.3
|см.
|17
|г.
BB1
|2
|—
|25
|шт.
|4690201018735
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|528
|г.
CAR
|3
|—
|50
|шт.
|24607050334620
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.242
|кг.
P12
|4
|—
|4500
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|130
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии W45Розетки компьютерные и телефонные серии W45
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 217.4 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик