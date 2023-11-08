Лиц.плата W45 1мод 1xKeystone RAL9003
Лиц.плата W45 1мод 1xKeystone RAL9003
Референс: RIN-145-B
Лицевая плата одномодульная W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (цвет белый RAL9003) для одного разъёма Keystone RJ45.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Центральная плата (накладка)
Цвет Белый
Не содержит (без) галогенов Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия W45 W45
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Тип продукта адаптер
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 21.5 мм
Количество постов 1-постовая
Совместимость продукта RJ45 розетка RJ11 розетка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201010975
|4.5
|2.2
|3.3
|см.
|8
|г.
BB1
|2
|—
|40
|шт.
|14690201010972
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|424
|г.
CAR
|3
|—
|240
|шт.
|24690201010979
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|2.2
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 21.5 мм
Высота 45 мм
Ширина 22.5 мм
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