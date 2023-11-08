РОЗЕТКА В45 СУ С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
РОЗЕТКА В45 СУ С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
Референс: RN16-113-BE
Розетка одинарная W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (скрытой установки, цвет белый RAL9010) с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Устанавливается в кабель-канал. - Монтаж без суппортов в систему OptiLine45. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность при косвенном прикосновении. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Серия W45 W45
Цветовой оттенок Белый
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия механизм в сборе
Дополнительные характеристики
[in] номинальный ток 16 А в 250 В Переменный ток
Материал пластик
Режим фиксации Винтом
Соединения – клеммы винтовые зажимы Жесткий кабель винтовые зажимы Гибкий кабель
Форма вилки, розетки, элемента управления прямой
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
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|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
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|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
CAR
|3
|—
|120
|шт.
|14690201010613
|39.5
|28.5
|23.5
|см.
|5.241
|кг.
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Срок действия: 17/05/2021 - 16/05/2026
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