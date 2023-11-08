РОЗЕТКА В45 СУ С ЗК ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010

Розетка одинарная W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (скрытой установки, цвет белый RAL9010) с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Устанавливается в кабель-канал. - Монтаж без суппортов в систему OptiLine45. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность при косвенном прикосновении. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током.