ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В45 СУ 1КЛ.ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010

Переключатель одноклавишный W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (скрытой установки, цвет белый RAL9010) подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Устанавливается в кабель-канал. - Переключатель позволяет управлять одним источником света с двух точек. - Монтаж без суппортов в систему OptiLine45.