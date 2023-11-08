ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В45 СУ 1КЛ.ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В45 СУ 1КЛ.ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
Референс: VN6U-143-BE
Переключатель одноклавишный W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (скрытой установки, цвет белый RAL9010) подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Устанавливается в кабель-канал. - Переключатель позволяет управлять одним источником света с двух точек. - Монтаж без суппортов в систему OptiLine45.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения управлене освещением
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта выключатель
Дополнительные характеристики
Описание полюсов 1P
Длина зачистки проводов 9 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма
Тип контактов 1 переключающ.
Номинальный ток 10 AX в 250 В Переменный ток
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Степень защиты ip IP20
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201010586
|4.5
|4.5
|3.5
|см.
|30
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|4690201018858
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|552
|г.
CAR
|3
|—
|90
|шт.
|14690201010583
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.609
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|126
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 241.93 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00079_21ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00079_21
Формат PDF
Размер 558.02 kB
Срок действия: 17/05/2021 - 16/05/2026
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