РОЗЕТКА ИНФ. В45 СУ К.5Е ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
РОЗЕТКА ИНФ. В45 СУ К.5Е ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
Референс: RIN-144K5E-BE
Механизм двухмодульный W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (скрытой установки, цвет белый RAL9010) розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. - Устанавливается в кабель-канал. - Монтаж без суппортов в систему OptiLine45.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации В сборе с корпусом
Цвет Белый
Номер цвета RAL 9003
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Область применения связь
Серия W59
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта компьютерная розетка
Дополнительные характеристики
Категория 5e
Тип соединения RJ45
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201010609
|4.5
|4.5
|3.5
|см.
|19
|г.
BB1
|2
|—
|25
|шт.
|4690201018742
|23.5
|19.5
|9
|см.
|532
|г.
CAR
|3
|—
|50
|шт.
|14690201010606
|40
|24.5
|11
|см.
|1.313
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 217.4 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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