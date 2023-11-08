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RIN-145-AL
Лицевая плата W45 1мод (45х22.5) 1xKeystone Алюминий

Лицевая плата W45 1мод (45х22.5) 1xKeystone Алюминий

Референс: RIN-145-AL
Линейка W45

Лицевая плата одномодульная W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (цвет алюминий) для одного разъёма Keystone RJ45.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Способ монтажа Настенный кабель-канал
Тип комплектации Центральная плата (накладка)
Цвет Алюминий
Не содержит (без) галогенов Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4.52.252.25 см. 0.004г.
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