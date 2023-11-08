Лицевая плата W45 1мод (45х22.5) 1xKeystone Алюминий
Лицевая плата W45 1мод (45х22.5) 1xKeystone Алюминий
Референс: RIN-145-AL
Лицевая плата одномодульная W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (цвет алюминий) для одного разъёма Keystone RJ45.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Способ монтажа Настенный кабель-канал
Тип комплектации Центральная плата (накладка)
Цвет Алюминий
Не содержит (без) галогенов Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|4.5
|2.25
|2.25
|см.
|0.004
|г.
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