РОЗЕТКА W45 1XRJ45 CAT.5E ФОРМАТА 45Х22,5 БЕЛАЯ RAL 9003
РОЗЕТКА W45 1XRJ45 CAT.5E ФОРМАТА 45Х22,5 БЕЛАЯ RAL 9003
Референс: RIN-145K5E-B
Механизм одномодульный W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (скрытой установки, цвет белый RAL9003) розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. - Устанавливается в кабель-канал. - Монтаж без суппортов в систему OptiLine45.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Центральная плата (накладка)
Цвет Белый
Номер цвета RAL 9003
Способ подключения 110
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480941405
|4.5
|2.25
|3.2
|см.
|15
|г.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|13606480941402
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|401
|г.
CAR
|3
|—
|40
|шт.
|43606480941403
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.022
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|107
|кг.
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Формат PDF
Размер 217.4 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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