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RIN-145K5E-B
РОЗЕТКА W45 1XRJ45 CAT.5E ФОРМАТА 45Х22,5 БЕЛАЯ RAL 9003
RIN-145K5E-B

РОЗЕТКА W45 1XRJ45 CAT.5E ФОРМАТА 45Х22,5 БЕЛАЯ RAL 9003

Референс: RIN-145K5E-B
Линейка W45

Механизм одномодульный W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (скрытой установки, цвет белый RAL9003) розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к локальной вычислительной сети. - Устанавливается в кабель-канал. - Монтаж без суппортов в систему OptiLine45.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Центральная плата (накладка)
Цвет Белый
Номер цвета RAL 9003
Способ подключения 110
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809414054.52.253.2 см. 15г.
BB1
220шт.1360648094140223.219.58.9 см. 401г.
CAR
340шт.4360648094140340.424.210.6 см. 1.022кг.
P12
43600шт.12080110.4 см. 107кг.
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
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Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии W45
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 217.4 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии W45
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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