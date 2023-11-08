ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В45 СУ 1КЛ.ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В45 СУ 1КЛ.ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
Референс: VN1U-141-BE
Выключатель одноклавишный W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (скрытой установки, цвет белый RAL9010) подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Устанавливается в кабель-канал. - Монтаж без суппортов в систему OptiLine45.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Основные характеристики
Описание полюсов 1P
Область применения управление
Тип контактов 1 Н.О.
Серия W45
Серия продукта W45
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья
Длина зачистки проводов 9 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины
Номинальный ток 10 AX в 250 V переменный ток
Режим фиксации защёлкивание
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты ГОСТ Р
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201010562
|4.5
|4.5
|3.5
|см.
|28
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|4690201018810
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|522
|г.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|121
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 45 мм
Вес 0.0333 кг
Ширина 45 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Техническая документация Выключатели и переключатели серии W45Выключатели и переключатели серии W45
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 241.93 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00079_21ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00079_21
Формат PDF
Размер 558.02 kB
Срок действия: 17/05/2021 - 16/05/2026
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