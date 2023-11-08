РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ "В45" С/У ДЛЯ КАБ.КАН. БЕЛЫЙ
РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ "В45" С/У ДЛЯ КАБ.КАН. БЕЛЫЙ
Референс: RIN-144T-B
РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ "В45" С/У ДЛЯ КАБ.КАН. БЕЛЫЙ
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с верхн. частью корпуса
Цвет Белый
Номер цвета RAL 9010
Способ подключения Разъем под прокол
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия W45
Тип соединения RJ11
Комплектация изделия механизм с рамкой
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): моноблок
Стандарты EN 41003:2008
Соединение – клеммы IDC жесткий кабель
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050334664
|4.5
|4.5
|3.3
|см.
|17
|г.
BB1
|2
|—
|25
|шт.
|4690201018759
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|528
|г.
CAR
|3
|—
|50
|шт.
|24607050334668
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.242
|кг.
P12
|4
|—
|4500
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|130
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии W45Розетки компьютерные и телефонные серии W45
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 217.4 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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