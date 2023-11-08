РОЗЕТКА ТЕЛ. В45 СУ ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010

Механизм W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (скрытой установки, цвет белый RAL9010) розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Устанавливается в кабель-канал. - Монтаж без суппортов в систему OptiLine45.