MultiDesk Лючок с розеткой 2К+З, 16А/250В, IP44 с монтажной коробкой для стены, фальшпола, стола Сер

MultiDesk Лючок предназначен для установки в фальшпол, стену или стол. Монтажная коробка Ø80 мм идёт в комплекте с лючком. Лючок поставляется с установленной чёрной розеткой 16А /250 В европейского стандарта. Лючок выполнен из цинкового сплава и имеет степень пылевлагозащиты IP44 и механическую стойкость IK09. Крышка лючка открывается на 180 градусов для удобства подключения к розетке.