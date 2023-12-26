МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1G 120-225A

Механическая блокировка для контакторов серии SystemePact MC1G на номинальный ток 120 – 225 A. Механическая блокировка предназначена для соединения двух контакторов в реверсивный. Реверсивный контактор используется для изменения направления вращения двигателя. Он позволяет не только запускать двигатель в любом направлении, но и быстро изменять его направление работы. Реверсивные контакторы применяются в промышленности для управления двигателями на транспорте, в станках и другом оборудовании.