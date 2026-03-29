Продукты
MFR3304
МЕХАНИЧ. БЛОКИР. ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1G 4P AC1 350-400A

Серия SystemePact M

Механическая блокировка для четырехполюсных контакторов серии SystemePact MC1G на номинальный ток 350-400 A по категории применения АС1. Механическая блокировка предназначена для соединения двух контакторов и формирования реверсивной сборки. Реверсивный контактор используется для переключения между силовыми цепями или изменения направления вращения электродвигателя. При этом механическая блокировка исключает одновременное включение обоих контакторов, предотвращая короткое замыкание и повышая безопасность эксплуатации.

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409265376403030 см. 0.1кг.
S03
35шт.14680409265373403030 см. 0.7кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 29/03/2026
Формат PDF
Размер 26.79 MB
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
MC1G2654M7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 350A 220/230В 50/60ГЦ
MC1G2654N7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 350A 415В 50/60ГЦ
MC1G2654Q7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 350A 380/400В 50/60ГЦ
MC1G2654R7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 350A 440В 50/60ГЦ
MC1G2654U7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 350A 240В 50/60ГЦ
MC1G3304F7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 400A 110В 50/60ГЦ
MC1G3304M7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 400A 220/230В 50/60ГЦ
MC1G3304N7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 400A 415В 50/60ГЦ
MC1G3304Q7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 400A 380/400В 50/60ГЦ
MC1G3304R7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 400A 440В 50/60ГЦ
MC1G3304U7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 400A 240В 50/60ГЦ
MC1G2654F7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 350A 110В 50/60ГЦ
Фильтры
Поиск
Корзина