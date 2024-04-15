Продукты
MFR5004
МЕХАНИЧ. БЛОКИР. ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1G 4P AC1 500-700A

Серия SystemePact M

Механическая блокировка для четырехполюсных контакторов серии SystemePact MC1G на номинальный ток 500-700 A по категории применения АС1. Механическая блокировка предназначена для соединения двух контакторов и формирования реверсивной сборки. Реверсивный контактор используется для переключения между силовыми цепями или изменения направления вращения электродвигателя. При этом механическая блокировка исключает одновременное включение обоих контакторов, предотвращая короткое замыкание и повышая безопасность эксплуатации.

Спецификация
Логистические данные
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409265383403030 см. 0.1кг.
S03
35шт.14680409265380403030 см. 0.7кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
MC1G4004Q7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 500A 380/400В 50/60ГЦ
MC1G4004R7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 500A 440В 50/60ГЦ
MC1G5004N7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 700A 415В 50/60ГЦ
MC1G5004F7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 700A 110В 50/60ГЦ
MC1G5004M7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 700A 220/230В 50/60ГЦ
MC1G5004Q7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 700A 380/400В 50/60ГЦ
MC1G5004R7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 700A 440В 50/60ГЦ
MC1G4004U7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 500A 240В 50/60ГЦ
MC1G5004U7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 700A 240В 50/60ГЦ
MC1G4004F7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 500A 110В 50/60ГЦ
MC1G4004N7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 500A 415В 50/60ГЦ
MC1G4004M7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 500A 220/230В 50/60ГЦ
Фильтры
Поиск
Корзина