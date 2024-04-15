МЕХАНИЧ. БЛОКИР. ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1G 4P AC1 500-700A

Механическая блокировка для четырехполюсных контакторов серии SystemePact MC1G на номинальный ток 500-700 A по категории применения АС1. Механическая блокировка предназначена для соединения двух контакторов и формирования реверсивной сборки. Реверсивный контактор используется для переключения между силовыми цепями или изменения направления вращения электродвигателя. При этом механическая блокировка исключает одновременное включение обоих контакторов, предотвращая короткое замыкание и повышая безопасность эксплуатации.