РЕЛЕ MFR530 1 MODBUS-RTU 5-25A ТТ Φ10,5MM 80-270V AC/DC
РЕЛЕ MFR530 1 MODBUS-RTU 5-25A ТТ Φ10,5MM 80-270V AC/DC
Референс: MFR53325A
Линейка SystemePact MCP
Реле MFR530 со встроенным трансформатором тока для подключения электродвигателя с номинальным током 5-25 A. Моноблочное исполнение с промышленным протоколом Modbus-RTU. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.
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Тип документа
Каталог Каталог SystemePact М_MFRКаталог SystemePact М_MFR
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Техническая документация Руководство пользователя MFR530Руководство пользователя MFR530
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.67 MB
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44304_24ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44304_24
Формат PDF
Размер 448.85 kB
Срок действия: 08/04/2024 - 07/04/2029
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