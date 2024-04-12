Модуль защиты от провалов напряжения для MFR530/580. Используется для поддержания работы и автоматического перезапуска в случае кратковременной просадки напряжения. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.