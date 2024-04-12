РЕЛЕ MFR580 1 PROFIBUS-DP+1 MODBUS-RTU (ДИСКР.ВХ. 24V DC) 80-270V AC/DC

Реле MFR580 с промышленными протоколами Modbus-RTU и Profibus-DP. Mодульное исполнение с гибкой конфигурацией. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.