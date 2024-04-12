ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ MFR580 5-25A ТТ Φ18MM
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ MFR580 5-25A ТТ Φ18MM
Референс: MFR58MM25
Линейка SystemePact MCP
Измерительный модуль для MFR580 со встроенным трансформатором тока для подключения двигателя с номинальным током 5-25 A. Диаметр отверстия под кабель 18 мм. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.
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Тип документа
Каталог Каталог SystemePact М_MFRКаталог SystemePact М_MFR
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Техническая документация Руководство пользователя MFR530Руководство пользователя MFR530
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.67 MB
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44304_24ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44304_24
Формат PDF
Размер 448.85 kB
Срок действия: 08/04/2024 - 07/04/2029
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