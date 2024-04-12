РЕЛЕ MFR580 2 MODBUS-RTU (ДИСКР.ВХ. 24V DC) 80-270V AC/DC

Реле MFR580 с двумя портами промышленного протокола Modbus-RTU. Mодульное исполнение с гибкой конфигурацией. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.