ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ MFR580 100-250A ТТ ШИННОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Измерительный модуль для MFR580 со встроенным трансформатором тока для подключения двигателя с номинальным током 100-250 A. Подключение кабеля шинным соединением. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.