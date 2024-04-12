ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ MFR580 0,2-5A ТТ Φ18MM

Измерительный модуль для MFR580 со встроенным трансформатором тока для подключения двигателя с номинальным током 0.2-5 A. Диаметр отверстия под кабель 18 мм. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.