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MFRCT40300A
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 300/5A ДЛЯ MFR530 42MMX30MM (КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТ)

ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 300/5A ДЛЯ MFR530 42MMX30MM (КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТ)

Референс: MFRCT40300A
Линейка SystemePact MCP

Внешний трансформатор тока для MFR530 используется для подключения двигателя с номинальным током до 300 А. Размер отверстия под кабель 42х32 мм. Поставляется в комплекте из 3 шт. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.

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Тип документа
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Каталог Каталог SystemePact М_MFR
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemePact М_MFR
Техническая документация Руководство пользователя MFR530
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.67 MB
Руководство пользователя MFR530
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44475_24
Формат PDF
Размер 449.17 kB
Срок действия: 08/04/2024 - 07/04/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44475_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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