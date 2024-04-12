РЕЛЕ MFR530 1 MODBUS-RTU+1 PROFINET 0,2-5A ТТ Φ10,5MM 80-270V AC/DC

Реле MFR530 со встроенным трансформатором тока для подключения электродвигателя с номинальным током 0.2-5 A. Моноблочное исполнение с промышленными протоколами Modbus-RTU и Profinet. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.