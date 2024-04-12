ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 500/5A ДЛЯ MFR530/580 32MMX62.5MM (КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТ)
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 500/5A ДЛЯ MFR530/580 32MMX62.5MM (КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТ)
Референс: MFRCT60500A
Линейка SystemePact MCP
Внешний трансформатор тока для MFR530/580, используется для подключения двигателя с номинальным током до 500 А. Размер отверстия под кабель 62х32 мм. Поставляется в комплекте из 3 шт. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.
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Тип документа
Каталог Каталог SystemePact М_MFRКаталог SystemePact М_MFR
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Техническая документация Руководство пользователя MFR530Руководство пользователя MFR530
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.67 MB
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44475_24ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44475_24
Формат PDF
Размер 449.17 kB
Срок действия: 08/04/2024 - 07/04/2029
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