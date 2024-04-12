МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА 7 ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ(24V DC) И 4 РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДА(3НО+1НЗ)

Модуль расширения входов-выходов для MFR580, при использовании модуля число цифровых входов реле увеличивается до 12 DI, релейных до 8 RO. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.