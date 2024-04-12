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MFR58MM100
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ MFR580 25-100A ТТ Φ18MM
MFR58MM100

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ MFR580 25-100A ТТ Φ18MM

Референс: MFR58MM100
Линейка SystemePact MCP

Измерительный модуль для MFR580 со встроенным трансформатором тока для подключения двигателя с номинальным током 25-100 A. Диаметр отверстия под кабель 18 мм. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.

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Тип документа
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Каталог Каталог SystemePact М_MFR
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.01 MB
Каталог SystemePact М_MFR
Техническая документация Руководство пользователя MFR530
Дата документа: 12/04/2024
Формат PDF
Размер 4.67 MB
Руководство пользователя MFR530
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44304_24
Формат PDF
Размер 448.85 kB
Срок действия: 08/04/2024 - 07/04/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.44304_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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