РЕЛЕ MFR530 1 MODBUS-RTU+1 MODBUS-TCP/IP 25-100A ТТ Φ18MM 80-270V AC/DC

Реле MFR530 со встроенным трансформатором тока для подключения электродвигателя с номинальным током 25-100 A. Моноблочное исполнение с промышленными протоколами Modbus-RTU и Modbus-ТСР. MFR - система интеллектуального управления и многофункциональной защиты электродвигателя. Позволяет улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и сэкономить электроэнергию.