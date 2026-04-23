MGX3304N7
КАТУШКА КОНТАКТОРА MC1G 4P AC1 350-400A 415В 50/60ГЦ

Референс: MGX3304N7
Серия SystemePact M

Запасная катушка управления для четырехполюсных контакторов SystemePact MC1G с номинальным током 350-400 A по категории применения АС1, напряжение управления 415 В пер. тока. Катушка управления в качестве ЗИП помогает упростить техническое обслуживание и продлить срок службы оборудования.

21 575.70  
EC001043 Катушка для контактора/реле
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц 415-415
Тип напряжения управления AC (перемен.)
Напряжение цепей управления 415-415
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409264027244251 см. 0.65кг.
CAR
35шт.14680409264024244251 см. 13кг.
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 23/04/2026
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
Совместимые продукты
MC1G3304N7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 400A 415В 50/60ГЦ
MC1G2654N7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 350A 415В 50/60ГЦ
