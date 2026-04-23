КАТУШКА КОНТАКТОРА MC1G 4P AC1 350-400A 440В 50/60ГЦ

Запасная катушка управления для четырехполюсных контакторов SystemePact MC1G с номинальным током 350-400 A по категории применения АС1, напряжение управления 440 В пер. тока. Катушка управления в качестве ЗИП помогает упростить техническое обслуживание и продлить срок службы оборудования.