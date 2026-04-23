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MGX5004U7
КАТУШКА КОНТАКТОРА MC1G 4P AC1 700A 240В 50/60ГЦ

КАТУШКА КОНТАКТОРА MC1G 4P AC1 700A 240В 50/60ГЦ

Референс: MGX5004U7
Серия SystemePact M

Запасная катушка управления для четырехполюсных контакторов SystemePact MC1G с номинальным током 700 A по категории применения АС1, напряжение управления 240 В пер. тока. Катушка управления в качестве ЗИП помогает упростить техническое обслуживание и продлить срок службы оборудования.

38 045.70  
Спецификация
Технические характеристики
EC001043 Катушка для контактора/реле
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц 240-240
Тип напряжения управления AC (перемен.)
Напряжение цепей управления 240-240
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409264171244251 см. 1кг.
CAR
35шт.14680409264178244251 см. 20кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 23/04/2026
Формат PDF
Размер 26.79 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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